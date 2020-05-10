«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», — написал Проценко.

По его данным, треть всех отправленных на ИВЛ поступали в отделение интенсивной терапии прямиком из машины скорой помощи. Почти половину пациентов переводили на искусственную вентиляцию легких из обычного отделения.

Проценко также рассказал и о среднем возрасте больных, которые лечились на ИВЛ, — почти 64 года. При этом 69% — это мужчины, 41% — женщины.

Ранее стало известно, что в России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов.

35-летний житель Москвы, пролечившийся от COVID-19 около двух месяцев, поделился своими ощущениями от искусственной вентиляции легких. Он рассказал, что было чувство, будто мужчина находится под водой. Большую часть времени приходилось лежать на животе, а общаться с врачами только жестами.