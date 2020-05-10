    10 мая 2020, 18:33

    Только 13,6% пациентов на ИВЛ пошли на поправку — главврач Коммунарки

    Эля Данилюк

    Всего 13,6% пациентов, госпитализированных в больницу в Коммунарке, выжили после перехода на аппарат по искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал главный врач клиники Денис Проценко на своей странице в Facebook.
    Только 13,6% пациентов на ИВЛ пошли на поправку — главврач Коммунарки

    «Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», — написал Проценко.

    По его данным, треть всех отправленных на ИВЛ поступали в отделение интенсивной терапии прямиком из машины скорой помощи. Почти половину пациентов переводили на искусственную вентиляцию легких из обычного отделения.

    Проценко также рассказал и о среднем возрасте больных, которые лечились на ИВЛ, — почти 64 года. При этом 69% — это мужчины, 41% — женщины.

    Ранее стало известно, что в России на ИВЛ находятся более 1200 пациентов.

    35-летний житель Москвы, пролечившийся от COVID-19 около двух месяцев, поделился своими ощущениями от искусственной вентиляции легких. Он рассказал, что было чувство, будто мужчина находится под водой. Большую часть времени приходилось лежать на животе, а общаться с врачами только жестами.