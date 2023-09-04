Здоровье 04 сентября 2023, 12:21 Токсиколог Водовозов рассказал, что можно отравиться съедобными грибами

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Даже съедобными грибами можно отравиться, если они росли недалеко от сельскохозяйственных угодий, полигонов или свалок. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, грибы способны впитывать воду с площади до гектара вокруг себя. Поэтому, если в месте, где они растут, есть промышленные объекты, то человек рискует отравиться. Потому что грибы имеют свойство накапливать в себе вредные вещества.

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Также токсиколог предостерег от «тихой охоты» новичков. Потому что у съедобных грибов много двойников. Так например опята часто путают с галериной окаймленной, в которой содержится аматоксин.

«Это один из самых мощных ядов грибного происхождения, который может привести к летальному исходу», — объяснил врач.

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