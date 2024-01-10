Здоровье 10 января 2024, 13:45 Токсиколог Водовозов рассказал, что курение вейпа вызывает аритмию

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Курение вейпа может спровоцировать сердечную аритмию. Об этом сообщил KP.RU со ссылкой на врача-терапевта, токсиколога, популяризатора науки Алексея Водовозова.

Он объяснил, что последние исследования показали, что курение вейпа негативно сказывается на работе сердца. Однако нельзя на 100% утверждать, что оно приведет к смерти.

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«Никотин — это точно токсичное вещество для организма и, казалось бы, с этим все уже ясно. Плюс к этому — куча сопровождающих никотин веществ, ингаляционная токсичность некоторых до сих пор толком не изучена», — отметил токсиколог.

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