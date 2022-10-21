Токсиколог Водовозов посоветовал не запивать препараты железа зеленым чаем | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 11:58 Токсиколог Водовозов посоветовал не запивать препараты железа зеленым чаем

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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов в разговоре с радиостанцией Sputnik заявил, что жидкость, которой мы запиваем лекарство, может усиливать или ослаблять действие препарата.

Например, он не советует запивать препараты железа зеленым чаем, поскольку вещества, которые содержатся в этом напитке, снижают действие железа.

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«Но если то же железо запивать апельсиновым соком, то биодоступность препарата повысится. За счет того, что в соке много органических кислот, железо будет всасываться намного лучше», — добавил Водовозов.

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Медик отметил, что обезболивающие препараты вполне можно запивать кофе и напитками, содержащими кофеин. Они отлично сочетаются друг с другом.