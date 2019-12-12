Токсиколог предупредил о рисках отравления «незамерзайкой»

Недобросовестные производители делают стеклоомывающую жидкость не на основе изопропилового спирта (изопропанола), а на метаноле — опаснейшем яде. Он на запах и вкус ничем не отличается от этилового спирта (этанола), который входит в состав спиртных напитков. Поэтому некоторые пьют незамерзайки и всевозможные омывайки.

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«К сожалению, это случается. Иногда бывает, что люди оставляют жидкости где-то на дорогах, выбрасывают непустую канистру, их подбирают люди без определенного места жительства, и в результате — отравление», — рассказал Водовозов.

Подвергнуть жизнь опасности может и сам водитель. Легко «надышаться» испарениями метанола и отравиться. А если, заливая жидкость в бачок омывателя, пролить часть ее на руки, опасность резко увеличивается.

При вдыхании первыми пострадают глаза и верхние дыхательные пути. Автолюбителю будет трудно сосредоточить взгляд, перед глазами раздвоятся предметы или размоются контуры, начнутся приступы кашля. Помимо этого начнется развитие патологии по черепно-мозговым нервам: затруднение глотания, ощущение комка в горле, нарастающая слабость мышц. При появлении первых симптомов нужно выйти подышать на свежий воздух и, по возможности, полностью заменить жидкость в бачке омывателя. А при резком снижении зрения и других симптомах необходимо обратиться за медицинской помощью.

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По этим причинам токсиколог советует покупать «омывайки» в специализированных магазинах, в официальных точках продажи. То есть там, где выдают чеки и могут предоставить сертификат соответствия. А вот вред принесет жидкость с трасс и больших развалов, где стоят «незамысловатые (как для питьевой воды) тонкостенные пятилитровые бутылки с непонятной зеленой или синей жидкостью».

Нелегально выпущенные стеклоомывающие жидкости изготавливают в основном на основе метанола и с добавлением неизвестных присадок. При испарении они могут оказаться не менее вредными, чем сам метанол.