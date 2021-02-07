Токсиколог объяснил, почему нельзя дезинфицировать маску

Во время пандемии многие предпочитают пользоваться именно многоразовыми масками, а не медицинскими. Такие изделия необходимо регулярно стирать, но дезинфицировать их нельзя. Во время носки можно надышаться вредными испарениями, предупредил врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

«Вы просто надышитесь испарениями спирта, не исключено, что разойдется некоторое опьянение. Мало того, если очень сильно постараться, оно будет определяться при помощи алкотестеров, то есть за руль вы сесть не сможете. Ну и конечно же, никакими другими составами, антисептиками, хлоркой или еще чем-нибудь обрабатывать нельзя», — пояснил Водовозов радио Sputnik.

Он добавил, что длительного процесса подготовки маски к повторному использованию можно избежать. Для этого можно перейти на респираторы второго класса защиты. Сейчас их делают разных цветов и с принтами. Если купить сразу большое количество респираторов, то стоимость будет приемлемой. Если отказываться от тканевых масок не хочется, то стоит приобрести несколько штук.

«Одна рассчитана на сутки ношения и после подлежит стирке. Идеальный вариант: постирали в стиральной машинке, высушили, погладили. Желательно, чтобы маски были стирабельны, выдерживали многократную стирку, отжим, сушку и проглаживание», — отметил токсиколог.

По словам Водовозова, если хочется носить маску со стразами или другими подобными элементами, то стоит подумать о практичности. Лучше сделать все детали съемными, чтобы изделие можно было легко постирать.