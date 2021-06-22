Токсиколог объяснил, чем опасны репелленты

Средства от насекомых безопасны для человека, но только при правильном использовании. Токсиколог Алексей Водовозов рассказал для радио Sputnik, как не навредить себе, используя репелленты.

Следует помнить, что средства, предназначенные для обработки кожи, не должны попадать на слизистые губ, глаз и носа — обрабатываясь спреями, лучше закрывать лицо. А репелленты, которые должны использоваться на открытом воздухе, не стоит применять в квартире или доме.

«Существуют так называемые спирали против комаров. Мы их поджигаем, они начинают дымить и в определенном радиусе отгоняют комаров и некоторых других летающих насекомых. Тут важно понимать, что они только для открытого воздуха. Если их сжигать дома, то будут неприятные продукты горения. Они будут накапливаться, вызывать головную боль и все такое прочее. Летального исхода не будет, но вы будете плохо себя чувствовать, причем из-за продуктов горения, а не самого репеллента», — сказал Водовозов.

Также он порекомендовал не устанавливать фумигаторы возле кровати на время сна — лучше сделать это в противоположной стороне помещения.