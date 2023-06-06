Здоровье 06 июня 2023, 18:42 Токсиколог Лодягин рассказал, что отравление метиловым спиртом проявляется рвотой и мутным зрением

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В нескольких регионах России зафиксировали отравление метиловым спиртом, который оказался в сидре. Как определить, что в организм попал метанол, «Петербургскому дневнику» рассказал руководитель отдела клинической токсикологии, главный внештатный специалист токсиколог Комитета по здравоохранению Петербурга доктор медицинских наук Алексей Лодягин.

По его словам, сначала опьянение похоже на обычное. Но потом пациента начинает тошнить, рвать, появляется нечеткость зрения и пелена перед глазами, краснеет кожа, нарушается дыхание. При возникновении этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.

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«Если человек находится в сознании, то необходимо произвести удаление яда из организма обычным ресторанным способом. Однако к тому времени, когда возникнут признаки отравления, в желудке может ничего не оказаться. К тому же этот способ весьма опасен, если у пострадавшего наблюдается нарушение сознания», — объяснил врач.

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