Токсиколог Кутушов заявил, что ломкость волос могут вызывать проблемы с щитовидной железой

Состояние эндокринной системы сказывается на здоровье волос. Таким мнением поделился токсиколог Михаил Кутушов. Об этом сообщила Lenta.ru.

Медик подчеркнул, что при заболеваниях щитовидной железы волосы теряют свое качество — они становятся ломкими, а также начинают активно выпадать. При столкновении с подобными проблемами, Кутушов посоветовал обратиться за помощью к специалисту и сдать все необходимые анализы, передали Nation News.

«Следует проверить состояние щитовидной железы — ТТГ, Т3, Т4, антитела к ТПО и ТГ, УЗИ ЩЖ», — заявил медик.