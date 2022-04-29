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    29 апреля 2022, 05:49

    Токсиколог Кутушов заявил, что ломкость волос могут вызывать проблемы с щитовидной железой

    Арина Бобкова

    Состояние эндокринной системы сказывается на здоровье волос. Таким мнением поделился токсиколог Михаил Кутушов. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Медик подчеркнул, что при заболеваниях щитовидной железы волосы теряют свое качество — они становятся ломкими, а также начинают активно выпадать. При столкновении с подобными проблемами, Кутушов посоветовал обратиться за помощью к специалисту и сдать все необходимые анализы, передали Nation News.

    «Следует проверить состояние щитовидной железы — ТТГ, Т3, Т4, антитела к ТПО и ТГ, УЗИ ЩЖ», — заявил медик.