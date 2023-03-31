Здоровье 31 марта 2023, 00:34 Токсиколог Кутушов рассказал, от каких напитков лучше отказаться для здоровья кишечника Токсиколог Кутушов посоветовал отказаться от фруктовых фрэшей для здоровья кишечника

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Употребление фруктовых фрэшей и хлеба может крайне негативно сказаться на состоянии кишечника. Такой информацией поделился врач-токсиколог Михаил Кутушов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал медика.

По словам специалиста, ежедневное употребление этих продуктов может повысить риск развития воспаления кишечника. Крайне негативно на подобные процессы влияют сахар и глютен. Последний, к тому же, вредит здоровью щитовидной железы.

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«Для печени представляет опасность фруктоза, которая содержится в соках. При этом в них мало клетчатки», — пояснил Кутушов.