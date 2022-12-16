Здоровье 16 декабря 2022, 22:21 Токсиколог Кутушов рассказал, что свежая клубника зимой бесполезна

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Врач-токсиколог Михаил Кутушов перечислил фрукты и овощи, которые в свежем виде не имеют пользы зимой. Об этом сообщил телеканал «Доктор Питер».

К таковым относятся помидоры, огурцы, шпинат, клубника и некоторые сорта яблок, уточнил сайт utro.ru. Зимой их выращивают в тепличных условиях, в результате чего в этих плодах либо нет витаминов, либо есть опасные для здоровья добавки.

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В холодное время года следует отдавать предпочтение сезонным фруктам и овощам, уточнил Кутушов. А те, которые считаются летними, лучше покупать в замороженном виде.

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