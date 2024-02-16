Здоровье 16 февраля 2024, 16:15 Токсиколог Кутушов предупредил, что проросшей картошкой можно отравиться

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Если картошка проросла, то есть такой клубень нельзя, лучше сразу его выбросить. Об этом SM News рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

Он объяснил, что картофель содержит ядовитое вещество — солонин. В обычном клубне его немного, но если овощ пророс, то концентрация увеличивается в несколько раз. Особенно много вещества собирется в самих отростках, а также в месте под кожурой.

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Как добавили 7Дней, особенно чувствительны к солонину дети. После употребления в пищу проросшей картошки у них часто возникают симптомы отравления.

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