16 февраля 2024, 16:15
Токсиколог Кутушов предупредил, что проросшей картошкой можно отравиться
Если картошка проросла, то есть такой клубень нельзя, лучше сразу его выбросить. Об этом SM News рассказал токсиколог Михаил Кутушов.
Он объяснил, что картофель содержит ядовитое вещество — солонин. В обычном клубне его немного, но если овощ пророс, то концентрация увеличивается в несколько раз. Особенно много вещества собирется в самих отростках, а также в месте под кожурой.
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Как добавили 7Дней, особенно чувствительны к солонину дети. После употребления в пищу проросшей картошки у них часто возникают симптомы отравления.
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