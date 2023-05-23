Здоровье 23 мая 2023, 18:41 Токсиколог Кутушов посоветовал хранить еду в специальных контейнерах

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Неправильное хранение еды приводит к распространению бактерий и порче продукта. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал врач-токсиколог и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

По его словам, не стоит хранить еду под пленкой или в кастрюлях и сковородках под крышкой. Потому что образуется конденсат, который способствует более быстрому размножению бактерий. Лучший вариант — это использовать специальные контейнеры для продуктов.

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Как добавили «Народные новости», не все овощи и фрукты следует хранить в полиэтиленовых пакетах. Но для свеклы и моркови такой способ подходит.

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