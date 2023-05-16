Здоровье 16 мая 2023, 16:55 Токсиколог Кутушов порекомендовал отказаться от гречки людям, у которых густая кровь

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Врач-токсиколог Михаил Кутушов в своем Telegram-канале объяснил, почему гречка, на первый взгляд вполне полезная крупа, может нанести вред людям, у которых густая кровь. Об этом написали «Дни.ру».

Как отметил специалист, гречка имеет свойство сгущать кровь, тем самым увеличивая нагрузку на сердце и повышая риск развития таких заболеваний, как варикоз, тромбофлебит, стенокардия.

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Кроме того, по словам медика, в определенных случаях гречка даже может спровоцировать инфаркт. Он порекомендовал людям с густой кровью ограничить употребление этого продукта до минимума.