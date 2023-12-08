Здоровье 08 декабря 2023, 13:47 Токсиколог Клименко рассказала, что тошнота и рвота являются первыми признаками отравления яйцами

Читать 360tv в

Тошнота, боль в животе и рвота прежде всего указывают на отравления яйцами. Иногда у человека может появляться диарея и повышенная температура. Об этом сайту newizv.ru сообщила врач-токсиколог Анна Клименко.

Как написали «Аргументы и факты», при отсутствии термической обработки яиц человек рискует столкнуться с сальмонеллезом.

Реклама

«То есть, не обязательно это именно полностью сырые яйца. Могут быть просто не проваренные. <…> Вот тут уже диарея будет точно. И все остальное, как и при отравлении — сильная слабость, лихорадка, больной живот», — сказала Клименко.

При отравлении пациенту важно пить больше воды, чтобы не получить обезвоживание.