Здоровье 20 июня 2023, 14:24 Токсиколог Эдигер посоветовала избегать фастфуда в других странах, чтобы не столкнуться с отравлением

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Специалист по токсикологии и фармакологии Александр Эдигер в разговоре с «ФедералПресс» посоветовал российским туристам избегать уличной еды во время отдыха в других странах, чтобы не столкнуться с отравлением.

По словам медика, частое нарушение технологий хранения мяса и соусов для приготовления этих блюд может спровоцировать проблемы с органами ЖКТ.

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«Мясо и соусы часто хранятся непередаваемо дольше, чем это допустимо санитарными нормами. Из-за этого происходит очень быстрое развитие патогенной флоры, которая может спровоцировать токсикоинфекцию — это если повезет», — добавил токсиколог.

Уличная еда может спровоцировать сальмонеллез и даже брюшной тиф, резюмировал врач.