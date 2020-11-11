Токсиколог: дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека
Токсиколог, врач-терапевт Алексей Водовозов разъяснил радио Sputnik, насколько для людей безопасна обработка помещений обеззараживающими средствами.
«Такая обработка ведется веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась», — обратил внимание специалист.
По его словам, есть определенные группы веществ, которые применяют в различных условиях. Необходимо строго следовать инструкции при их применении.
«Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека», — продолжил Водовозов.
Однако они могут вызвать слабость, тошноту и головные боли. При этом на них аллергии не бывает.
«Но любое химическое вещество может быть триггером сужения бронхов, раздражителем», — добавил токсиколог.