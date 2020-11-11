Токсиколог: дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека

«Такая обработка ведется веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась», — обратил внимание специалист.

По его словам, есть определенные группы веществ, которые применяют в различных условиях. Необходимо строго следовать инструкции при их применении.

«Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека», — продолжил Водовозов.

Однако они могут вызвать слабость, тошноту и головные боли. При этом на них аллергии не бывает.

«Но любое химическое вещество может быть триггером сужения бронхов, раздражителем», — добавил токсиколог.