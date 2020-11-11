facebook_pixel
    11 ноября 2020, 11:21

    Токсиколог: дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека

    Артур Блянихов

    Токсиколог, врач-терапевт Алексей Водовозов разъяснил радио Sputnik, насколько для людей безопасна обработка помещений обеззараживающими средствами.

    «Такая обработка ведется веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась», — обратил внимание специалист.

    По его словам, есть определенные группы веществ, которые применяют в различных условиях. Необходимо строго следовать инструкции при их применении.

    «Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека», — продолжил Водовозов.

    Однако они могут вызвать слабость, тошноту и головные боли. При этом на них аллергии не бывает.

    «Но любое химическое вещество может быть триггером сужения бронхов, раздражителем», — добавил токсиколог.