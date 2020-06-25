Токаев дал оценку ситуации с коронавирусом в Казахстане

«Заболели около 15 человек из числа руководителей различных органов власти», — приводит слова Токаева RT.

Президент Казахстана считает, что пандемия коронавирусной инфекции изменила привычный ритм жизни во всем мире.

Он подчеркнул, что заявления о том, что правительство страны не контролирует ситуацию с коронавирусом, является неправдой.