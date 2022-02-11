Тодоренко поделилась рецептом салата для похудения

Телеведущая Регина Тодоренко раскрыла секрет салата с креветками, благодаря которому ей удалось быстро похудеть. Об этом написало «Утро.ру».

Для приготовления салата потребуются следующие ингредиенты: 400 граммов неочищенных креветок, пара помидоров, два зубчика чеснока, три веточки укропа или петрушки, семь столовых ложок сметаны 10% жирности и соль по вкусу.

Креветки нужно сварить и очистить. Чеснок необходимо мелко нарезать или пропустить через пресс, зелень измельчить, а помидоры нарезать дольками или кубиками. Затем все это следует положить в миску, посолить, перемешать и заправить сметаной.