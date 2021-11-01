Россиянам объяснили, когда ПЦР-тест даст более точный результат

ПЦР-тест даст более точный результат, если мазок будет сдан с первого по пятый день заболевания, рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

В беседе с Ura.ru Токарев объяснил, что когда инфекция находится в активной фазе и выделение вируса на слизистых достаточно высокое, то его легко можно будет обнаружить при соблюдении всех методик забора биоматериала.

«С 1 по 5 день обычно концентрация настолько масштабна, что иногда к ПЦР-тестированию пациенту даже не нужно особо готовиться, то есть сдавать мазок натощак или через 3-4 часа после еды», — добавил собеседник агентства.

Среди пациентов, по его словам, иногда встречаются сверхраспространители коронавируса — у них всегда предельно высока его концентрация. Токарев отметил, что таких людей не так много, но вирус у них будет выявлен в любом случае. Но встречаются и обратные случаи — на поздних стадиях инфекционного процесса в носоглотке концентрация может быть настолько мала, что «пациент уже может погибать на реанимационной койке, а тест при этом будет показывать отрицательный результат».

Токарев объяснил, что в этом случае вирус «уже сделал свое дело, запустил в легких цитокиновый шторм, а в носу ему больше делать нечего».

С тем, что при явной кинической картине ПЦР-тестирование покажет точный результат согласилась врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. При этом она добавила, что если картина более-менее смазана и заболевание длится уже 8-9 день, то коронавирус «можно не поймать». Ярцева отметила, что активно вирус выделяется на протяжении 10 дней.

Людям старше 60 лет для эффективной защиты от коронавируса нужно не две, а три дозы вакцины, так как у них быстро исчезают антитела, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, людей из группы риска нужно вакцинировать сначала «Спутником V», а через полгода «Спутником Лайт». Он предложил сделать ревакцинацию обязательной для пожилых россиян.