Точные рекомендации по здоровому питанию предложили создать для россиян

Каждый в своей жизни хоть раз да задумывался начать правильно питаться или сесть на диету. В Сети куча статей на эту тему, но далеко не все из них предоставляют достоверную информацию. Минздраву предложили разработать точные рекомендации по здоровому питанию, чтобы россияне знали, что можно есть, а что нет.

Создать конкретные правила предложил член комитета ГД по охране здоровья Борис Менделевич. Свою просьбу он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

«В связи с многочисленными публикациями в СМИ, и особенно в соцсетях, о проблеме правильного питания и абсолютно разных, временами даже противоположных мнений по этому поводу, прошу вас и вверенное вам ведомство организовать разработку клинических рекомендаций по здоровому питанию», — приводит сообщение депутата РИА «Новости».

По его словам, люди имеют лишь базовое представление, что именно подразумевается под правильным питанием. При этом нужно не забывать, что даже здоровые блюда могут негативно сказываться на организме, если их неправильно приготовить или злоупотреблять ей.

Менделевич уверен, что разъяснять такие моменты должны специалисты, которым нужно создать модель здорового питания.

«На мой взгляд, наличие утвержденных рекомендаций должно стать первым, но самым важным шагом к мерам по маркировке продовольственных товаров», — заключил он.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории и заведующая эндокринологическим отделением «Мединцентра» Елена Губкина рассказала, что правильное питание помогает при лечении и предупреждении обострений хронических заболеваний.