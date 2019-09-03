Тюменские врачи удалили девочке опухоль с зубами и волосами внутри

Родители девочки пожаловались медикам на боли в области живота, которые она испытывала. Во время ультразвукового исследования органов врачи выяснили, что боль вызвана 20-сантиметровым новообразованием в области яичника. Было проведено более детальное обследование, которое позволило исключить версию онкологии. После этого юной пациентке провели операцию.

«В ходе лапаротомической операции из брюшной полости пациентки хирурги извлекли тератому весом более двух килограммов. Кроме жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов», — сказали в ведомстве.

После успешной операции девочку выписали из больницы, сообщила «Газета.ru». Врачи объяснили, что тератомы — это доброкачественные опухоли, которые возникают в результате неправильного развития клеток эмбриона. Специалисты отметили, что в чаще всего заболевание протекает без симптомов. Однако когда новообразование увеличивается до больших размеров, то начинает давить на окружающие органы, в результате чего появляются боли.