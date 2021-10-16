Тюменские врачи рассказали, как не заболеть осенью и сохранить здоровье. О рекомендациях медиков написало издание «АиФ — Тюмень».

Медики рекомендовали обратить внимание на ноги — их нужно держать в тепле и следить за тем, чтобы они не промокли. Хорошо помогает баня, но можно просто попарить ноги в теплой воде или приложить к ним грелку.

Дождливая погода может негативно сказаться на здоровье россиян. В качестве профилактики простуды врачи посоветовали надевать теплые вещи сразу после возвращения домой с улицы. Не лишним будет выпить горячий чай с медом и лимоном. Осенью полезными будут также витамины и аскорбиновая кислота.

Врачи рассказали, что бактерии чаще всего размножаются на слизистых оболочках. Чтобы не заболеть, нужно полоскать горло антисептиком, а нос — водяным раствором гипоаллергенного мыла.

Употребление цинка осенью, по мнению специалистов, может благоприятно сказаться на состоянии здоровья. Он способствует выработке коллагена. Витамины и минералы также помогают защищать иммунитет человека весной и осенью.