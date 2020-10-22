Тюменец променял свой бизнес на работу медиком с COVID-пациентами

Медицина интересовала Павловского с раннего детства. С пяти лет он играл в больницу, иногда надевал свой халат и колпак. После школы он поступил в Тюменскую медицинскую академию, окончил ее в 2006 году. По специальности местный житель — врач-кардиолог, в студенческие годы работал санитаром и медбратом.

«Однако в 2012 году бросил медицину и ушел в бизнес. Там предложили большие деньги, большие возможности, а у меня была семья, ипотека…» — рассказал Павловский.

Он занимался фармбизнесом, после открыл местную сеть центров развлечений, организовывал мероприятия и праздники для детей. При этом бизнесмен все думал о возвращении в медицину. Поэтому в январе 2020-го мужчина записался на шестимесячную программу переподготовки по кардиологии для обновления просроченного сертификата врача.

С приходом пандемии коронавируса бизнес Павловского пострадал, потому что основу его деятельности составляло очное присутствие посетителей в центрах развлечений. А в середине сентября он и сам подхватил инфекцию.

«Сначала я пытался лечиться дома, мне сказали, что у меня просто ОРВИ. Но когда через неделю улучшений все никак не было — положили в больницу. Оказалось, что у меня коронавирус, поражение легких в 32%», — вспомнил житель Тюмени.

В больнице он другими глазами посмотрел на бывших коллег и в итоге решил остаться в госпитале — уже в качестве медика. Мужчина зарегистрировался на сайте непрерывного образования для медработников и прямо в отделении прошел несколько обучающих курсов по работе с ковидными пациентами и особенностям лечения ковидных пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы.