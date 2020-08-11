Тяжесть COVID-19 связали с генетическими особенностями человека

Тяжесть протекания коронавирусной инфекции зависит от генетических особенностей организма человек. Поэтому болезнь проходит у всех по-разному.

«В настоящее время ученые изучают геномы пациентов с целью выявления генетических вариантов, позволяющих определить людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех, кто защищен своими генами», — рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Его слова приводит РИА ФАН.

Коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей белок ACE2. Если в гене, который этот белок кодирует, есть мутации, это может повлиять на реакцию организма на SARS-CoV-2 — затруднить или облегчить его проникновение в клетки. Также на восприятие организмом коронавируса влияют лейкоцитарные гены HLA.

Лебедев добавил, что исследования продолжаются, а значит, будет сделано еще много выводов о реакции организма на коронавирус.

Ранее специалисты института имени Гамалеи объяснили, как им удалось создать вакцину от коронавируса в столь сжатые сроки. По их словам, все получилось качественно и быстро благодаря опыту и профессионализму.