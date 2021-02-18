Около 50% болевших тяжелой формой ковида, у которых был высокий уровень белка тропонина, столкнулись с нарушениями работы сердца. К такому выводу пришли исследователи Университетского колледжа Лондона, сообщило издание MedicalXpress.

Ученые исследовали состояние переболевших пациентов, выписанных из шести больниц до июля прошлого года. Люди, у которых заметили необычно высокий уровень белка тропонина, сделали МРТ сердца. Их данные сопоставили с данными пациентов контрольной группы, которые не переболели коронавирусной инфекцией, и с 40 здоровыми волонтерами.

Выяснилось, что переболевшие тяжелой формой вируса часто имеют повреждение сердечной мышцы. Распознать нарушение удалось на снимках спустя пару месяцев после выписки из больницы. У пациентов также были разные травмы, а это значит, что вирус по-разному влияет на сердечно-сосудистую систему.

У 89 из 148 переболевших функция левого желудочка, перегоняющего насыщенную кислородом кровь по всему телу, была в норме. Однако у 54% пациентов на сердечной мышце были рубцы и иные повреждения. Травмы возникли по двум причинам: воспаление, замеченное у 26% людей, и ишемическая болезнь у 22% пациентов. А у 12 человек воспаление продолжалось.

Исследователи посчитали, что в каких-то случаях из-за травм может возникнуть опасность сердечной недостаточности в будущем. Но во многих случаях влияние инфекции на сердце не влекло за собой быстрого ухудшения работы органа. А это значит, что сердечно-сосудистую систему можно защитить от возможных последствий.