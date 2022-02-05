Тяжелая форма COVID-19 меняет мозг, как при Альцгеймере — ученые
Колумбийский университет: тяжелое течение коронавируса вызывает изменения в головном мозге
Тяжелое течение коронавирусной инфекции способно вызвать аномалии в работе головного мозга, схожие с последствиями болезни Альцгеймера, сообщили ученые Колумбийского университета на своем официальном сайте.
Врачи провели исследование головного мозга десяти пациентов, которые скончались от коронавируса. Ученые обнаружили изменения в рианодин-чувствительных частях мозга, отвечающих за скопления тау-белка в нейрофибриллярные клубки, сообщило РИА ФАН.
Таким образом, люди, перенесшие более тяжелую форму коронавируса, в будущем более подвержены риску развития деменции.
Чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, врачи рекомендовали всем вакцинироваться, пишет «Политика сегодня».
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что ведомство прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом в феврале 2022 года.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России уменьшилась динамика распространения «омикрон»-штамма.