Типичного пациента с ковидом описали в больнице Коммунарки

Типичный пациент с коронавирусом в России, как правило, старше 50 лет и имеет как минимум одну хроническую болезнь. Об этом врач больницы в Коммунарке Василий Купрейчик рассказал на своей странице в Facebook.

«Госпитализированный пациент (пол не важен) — это обычно человек старше 50 лет, с как минимум одной хронической болезнью. Чаще всего ожирение, диабет, гипертония», — рассказал врач.

Купрейчик добавил, что обычно в больницу с ковидом попадают люди, которые не сделали прививку и ранее не болели. При этом среди госпитализированных стало больше молодых россиян. Это связано с тем, что коронавирус в процессе эволюции адаптируется к организму человека. Но летальные исходы среди молодежи по-прежнему встречаются относительно редко.

«У молодых меньше тяжелых хронических болезней. Плюс молодые сегодня лучше занимаются своим здоровьем, чем люди 30–40 лет назад», — обратил внимание специалист.

Эксперты Всемирного банка между тем связали смертность от ковида среди молодых людей с уровнем дохода в их странах.