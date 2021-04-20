Тиньков потратил на лечение лейкемии в Германии больше 10 млн рублей

Российский предприниматель Олег Тиньков сообщил, что лечение лейкемии в Германии обошлось ему в 120 тысяч евро (около 11 миллионов рублей). Основатель Тинькофф банка рассказал об этом в документальном фильме в эфире Первого канала.

«Я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями», — сообщил бизнесмен.

Банкир отметил, что для граждан Германии такая терапия бесплатна. По его словам, в Великобритании лечение лейкемии стоит вдвое дороже. Только пересадка костного мозга в Лондоне обошлась бы ему в 100 тысяч фунтов (около 10,3 миллиона рублей).

Тиньков борется с лейкемией с осени 2019 года, когда врачи поставили ему страшный диагноз. О своей болезни предприниматель впервые рассказал в марте 2020 года. С тех пор он пережил несколько курсов химиотерапии. Немецкие врачи дважды «вытаскивали» Тинькова при сепсисе. А прошлым летом он решился на пересадку костного мозга. Недавно Тиньков рассказал, что костный мозг прижился и группа крови поменялась, но аутоиммунная болезнь никуда не ушла.