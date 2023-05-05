Здоровье 05 мая 2023, 21:13 Роспотребнадзор пошутил об уходе Tinder в новости про сезон клещей Роспотребнадзор: в России активизировались клещи, которые переносят опасные инфекции Freepik

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Практически на всей территории России начался сезон клещей. Эти насекомые обитают во всех регионах и являются переносчиками опасных инфекций, предупредила пресс-служба Роспотребнадзора в Telegram-канале.

«Сезон тиндера заканчивается, а сезон клещей в самом разгаре!» — сыронизировали в ведомстве.

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В нашей стране насчитывается около 50 видов клещей, в азиатской части России обитают семь видов, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, Ставропольском крае и Дагестане циркулируют 14 видов этих насекомых. В Северо-западном и Центральном федеральных округах водятся четыре вида клещей, в Крыму их насчитывается восемь видов.

Иксодовые клеши являются переносчиками возбудителей опасных инфекций: боррелиоза, риккетсиоза, бабезиоза, анаплазмоза, эрлихиоза. Один укус зараженного насекомого может привести к развитию серьезного заболевания, предупредили в ведомстве.

Владеющая онлайн-приложением для знакомств Tinder компания Match Group анонсировала уход из России, пользоваться приложением можно до 30 июня.