Тимьян и орегано решили использовать для лечения рака

Ученые из Университета Пердью сделали необычное открытие. Они установили, что в орегано и тимьяне находится химическое соединение, которое способно предотвратить развитие злокачественным образований. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал Phys.org.

Ученые провели исследования, в ходе которого попытались использовать данные вещества в создании лекарственных препаратов. Им удалось установить, что в растениях действительно содержатся необходимые соединения, однако их количество достаточно мало. Поэтому извлечь их в фармацевтических целях на данном этапе нельзя.

«Понимая, как образуются эти соединения, мы открываем путь к биотехнологическим процессам, которые будут производить их концентраты, или к синтезу соединений в микроорганизмах для использования в медицине», — объяснила профессор биохимии Наталья Дударева.

Ученые провели анализ биосинтеза тимогидрохинона, а также его предшественников тимола и карвакрола. По словам Дударевой, тимол, карвакрол и тимогидрохинон обладают антибактериальными, противовоспалительными и другими полезными для здоровья свойствами.