Здоровье 24 апреля 2023, 17:31 The Washington Post: ученые из Дании нашли 10 тысяч неизвестных вирусов в детских подгузниках

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Ученые из Дании обнаружили в детских грязных подгузниках 10 тысяч неизвестных вирусов. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на издание The Washington Post.

Специалисты проанализировали содержимое подгузников 647 здоровых датских годовалых детей. Там они нашли порядка 10 тысяч еще неизвестных вирусов. При этом около 90% из них воздействуют не на организм человека, а на бактерии. Специалисты предположили, что они могут защищать детей от хронических заболеваний.