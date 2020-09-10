The Lancet призвал начать научную дискуссию о российской вакцине от коронавируса

Журналисты The Lancet предложили провести научную дискуссию, посвященную результатом исследования российской вакцины «Спутник V». Так они хотят проверить данные, опубликованные в журнале.

«Мы выступаем за научное обсуждение статей, которые мы публикуем, и нам известно об открытом письме, посвященном испытаниям российской вакцины, которые провели Логунов с соавторами», — рассказали в пресс-службе издания корреспондентам ТАСС.

Ранее исследователи из США, Италии и других стран направили открытое письмо авторам исследования вакцины от коронавируса. Ученые попросили обратить внимание на информацию, в которой, по их мнению, используются аномальные статистические данные. Авторы исследования согласились предоставить объяснения, если поступит запрос от издания The Lancet.

Член-корреспондент РАН, профессор Университета Северной Каролины (США) и МГУ Александр Кабанов заявил, что критика — это нормальное явление в научном сообществе. К тому же она не всегда говорит о том, что результаты исследований ошибочны.

Ранее стало известно, что Россия не собирается закупать иностранные вакцины от коронавируса. Достаточно будет отечественного препарата.