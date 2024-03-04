Здоровье 04 марта 2024, 18:27 The Lancet: БАДы с витамином D не повышают прочность костей у детей

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Вопреки расхожему мнению, добавки в витамином D не делают детские кости более прочными и не снижают риск переломов. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на опубликованное в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinolog исследование.

Эксперимент проводили в Монголии, где ежегодно фиксируется высокая частота переломов у детей и недостаток витамина D. На протяжении трех лет около восьми тысяч испытуемых принимали добавки с этим микроэлеметом.

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Потом врачи еще раз провели обследование детей. Несмотря на то, что дефицита витамина D, уже не было, ломкость костей осталась прежней.

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