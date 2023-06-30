Здоровье 30 июня 2023, 14:29 The BMJ: витамин D снижает риск сердечных заболеваний у пожилых

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Регулярное употребление витамина D снижает риск возникновения и развития болезней сердца у пожилых. К такому выводу пришли ученые из австралийского Медицинского научно-исследовательского института, сообщило Utro.ru со ссылкой на The BMJ.

В исследовании принимали участие пожилые люди в возрасте от 60 до 84 лет. Часть из них получала витамин D, другая — плацебо. Результату показали, что у примающие препарат реже страдали от сердечных недугов. Кроме того, с витамином D лучше усваивались лекарства.

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