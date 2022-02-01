Руководство России возьмет под контроль информацию о подорожании ПЦР-тестов в аптеках. Об этом в эфире радиостанции «Маяк» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескову сообщили, что в некоторых аптеках стоимость ПЦР-тестов возросла с 500 рублей до двух тысяч.

«Мы обратим обязательно на это внимание. Но наверняка оперативный штаб мониторит ситуацию. Да, это повод, чтобы обратить на это внимание», — заявил Песков.

Стало известно, что в России за прошедшие сутки выявили 125 836 новых случаев COVID-19, в больницы попали 17 487 пациентов.

Всего с начала пандемии коронавируса в России заразились около 12 миллионов человек, скончались более 332 тысяч больных.

Ранее сообщалось, что «омикрон»-штамм угрожает тяжелой формой заболевания пожилым людям, у них развиваются тяжелые симптомы.

Роспотребнадзор планирует подготовить рекомендации по тестированию сотрудников на ковид. Так, компаниям с менее чем 500 сотрудниками предлагается устраивать тестирование на COVID-19 дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.