С 21 ноября заработает горячая линия по жалобам на задержку тестов на COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ее ведомство с 21 ноября запускает работу горячей линии по жалобам на задержки результатов тестов на коронавирус. На днях срок готовности анализов ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию.

Анна Попова также призвала россиян не посещать общественные места без крайней необходимости. Если они будут соблюдать все меры профилактики, правительству не придется вводить локдаун.

«Санитарные правила федеральные, они распространяются на все субъекты Российской Федерации и на все организации, независимо от формы собственности. Для того, чтобы их проконтролировать, мы с субботы начинаем работу своей горячей линии для того, чтобы каждый, кто не получил результат исследования тест-системы вовремя, мог туда обратиться, пожаловаться», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, в России нет недостатка в тест-системах на COVID-19. Она добавила, что мутаций инфекции, которые могли бы повлиять на ее опасность, не зафиксировано и в ближайшем будущем не ожидается.

Постановление о сокращении сроков выполнения тестов на коронавирус сократили до двух суток с момента поступления биологического материала в лабораторию было опубликовано на портале правовой информации 16 ноября.

В соответствии с документом, выписывать пациентов будут после одного отрицательного результата, а не двух.

Тем, кто контактировал с зараженными больше не придется сдавать тест при отсутствии симптомов заболевания.

Ранее жители Санкт-Петербурга жаловались, что результатов тестов на коронавирус приходится дожидаться две-три недели.

В Подмосковье запустили горячую линию по вопросам обеспечения лекарствами людей с COVID-19, проходящих амбулаторное лечение.