Здоровье 03 июля 2023, 17:31 Тестирование россиян на коронавирус для определения уровня инфекции отменили Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестами на COVID-19 РИА «Новости»

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Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения России тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19. Соответствующее постановление ведомства опубликовали на официальном портале правовых актов.

«Признать утратившими силу абзацы 2-6 подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 года», — говорится в документе.

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Согласно изменениям в постановлении, ранее уровень охвата исследованиями для выявления COVID-19 определяли из активности эпидемического процесса в конкретном регионе страны.

Если он низкий, то нужно было провести не менее 150 исследований на 100 тысяч населения субъекта, при среднем — не менее 200 на 100 тысяч, при высоком — не менее 300 исследований на 100 тысяч населения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что экономические убытки из-за коронавирусной пандемии в России составили порядка 306 долларов на человека.