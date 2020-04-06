Тестирование на коронавирус на дому поддержали в Госдуме

«Необходимость обследования широких масс населения и получения объективной информации об индексе инфицированных является для эпидемиологии чрезвычайно важным индикатором благополучия / неблагополучия эпидемиологической ситуации. Те методики, которые предлагают, вероятно, являются очень эффективными для скрининговых, для первичных исследований», — пояснил Говорин.

Депутат уточнил, что Роспотребнадзор предложил «очень разумное» решение.

«Потому что наша задача — выявить людей, которые не имеют клинических симптомов болезни, но являются носителями. Поэтому это очень правильный подход, когда желающие могут дома обследоваться… Когда есть возможность делать это на дому, тем более быстро получать после этого результат, это здорово. Это новая технология, которая поможет получить более объективную картину», — добавил политик.

Ранее стало известно, что специалисты новой лаборатории Роспотребнадзора будут собирать анализы на коронавирус дома у жителей Москвы и Подмосковья.