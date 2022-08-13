Тест-системы для выявления вируса оспы обезьян создали в Москве

Тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему создали в технополисе «Москва». Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Компани-разработчик — «Имбиан лаб» — является резидентом особой экономической зоны «Технополис „Москва“».

Разработка ученых позволит выявлять инфекцию в кратчайшие сроки и на ранних этапах заболевания.

«Продукция находится в стадии готовности для проведения клинических испытаний и дальнейшей регистрации», — отметил глава ведомства Владислав Овчинский.

Также в департаменте инвестиционной и промышленной политики рассказали, что ученые из «Имбиан лаб» создали три новые тест-системы для выявления оспы обезьян.

В первой используется метод иммуноферментного анализа. В лабораторных условиях результат можно получить всего за 40 минут. Скорость реакции второй системы — 15–20 минут.

Третий тест в течение 15–20 минут определяет наличие иммунного ответа организма к опасному вирусу.

По словам представителей ведомства, все системы способны выявить натуральную оспу, оспу коров и осповакцину. Для выявления этих заболеваний у тестируемых пациентов будут брать сыворотку, плазму или цельную кровь.