Тест-системы для анализа сразу всех вирусов создадут в России

Линейка тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов появится в России. Ее созданием занимаются сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Как уточнила руководитель агентства Вероника Скворцова, над тест-системами работают специалисты Центра стратегического планирования ФМБА. По ее словам, если коронавирус продолжит мутировать, то систему его тестирования можно будет обновить всего за несколько суток.

«Если будет продолжаться мутация, то с наличием платформы потребуется всего несколько дней, чтобы сделать новый тест и уже его валидировать и апробировать», — привели слова Скворцовой «Известия».

Руководитель ФМБА не раскрыла сроки выпуска новой линейки тест-систем. При этом она подчеркнула, что разработка поможет медикам ставить диагнозы. В итоге врачи смогут быстрее назначать лечение.

Всего ученым известно несколько сотен тысяч вирусов. Врач общей практики Цифровой клиники ВСК Алина Кобозева пояснила, что медикам бывает довольно сложно поставить диагноз, так как многие заболевания начинаются с общего недомогания и имеют одинаковые симптомы.