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    11 января 2022, 21:56

    Тест-систему для выявления «омикрона» зарегистрировали в России

    Росздравнадзор зарегистрировал тест-систему ФМБА для выявления штамма «омикрон»

    Александра Ломейко, Нина Петлинова

    В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон». Ее разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

    Медицинское изделие 11 января зарегистрировала Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

    «В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая „омикрон"-штамм COVID-19», — подчеркнули в ФМБА.

    Набор реагентов для тест-системы разработали в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России. Его будут использовать в клинической лабораторной диагностике.

    Система позволит за полтора часа выявить и дифференцировать в одной пробирке вариации «омикрон» и «дельта». Набор реагентов назвали обладающим высокой чувствительностью.

    Ранее в ВОЗ призвали обновить вакцины против коронавируса. В организации подчеркнули, что сделать это нужно до появления новых штаммов и для борьбы с мутациями SARS-CoV-2.