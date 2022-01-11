Тест-систему для выявления «омикрона» зарегистрировали в России

В России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон». Ее разработали в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.

Медицинское изделие 11 января зарегистрировала Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

«В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая „омикрон"-штамм COVID-19», — подчеркнули в ФМБА.

Набор реагентов для тест-системы разработали в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России. Его будут использовать в клинической лабораторной диагностике.

Система позволит за полтора часа выявить и дифференцировать в одной пробирке вариации «омикрон» и «дельта». Набор реагентов назвали обладающим высокой чувствительностью.

Ранее в ВОЗ призвали обновить вакцины против коронавируса. В организации подчеркнули, что сделать это нужно до появления новых штаммов и для борьбы с мутациями SARS-CoV-2.