Зарегистрирована единая тест-система на COVID-19 и грипп

В России зарегистрирована и допущена к обращению первая тест-система, способная диагностировать у пациента COVID-19 и грипп по одному биоматериалу. Регистрационное удостоверение получила компания «НекстБио».

Как сообщили газете «Известия» в Росздравнадзоре, разработка компании позволяет диагностировать коронавирус нового типа, гриппа А, гриппа В и субтипа Н1pdm09 (пандемического свиного гриппа 2009 года). Работа над тестом велась с апреля 2020 года, фактически, с самого начала пандемии.

В ближайшие недели новую тест-систему получат московские лаборатории, где у россиян будут брать мазок, как и в случае с обычными тестами на коронавирус. Примерно за два часа, используя одну пробирку, можно будет узнать, какой вирус атаковал пациента.

Главный медицинский специалист в Push Doctor Дэн Банстон назвал быструю утомляемость и боли в мышцах признаками бессимптомно перенесенного коронавируса.