Тест не выявил коронавирус у ребенка, умершего в Морозовской больнице

Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии 12 мая. Врачи поставили ему диагноз периостит нижней челюсти с хроническим периодонтитом. В ходе экстренной операции врачи удалили гной из челюсти и состояние пациента нормализовалось.

Но через три часа ребенку резко стало плохо. Его перевели в реанимацию в состоянии септического шока, который вызвал отек мозга. Проведенный 15 мая анализ на коронавирусную инфекцию оказался отрицательным.

Родители привезли ребенка в больницу только через две недели после начала болевого синдрома. До этого за медицинской помощью семья не обращалась.

Ранее в СМИ появилась информация, что трехлетний мальчик скончался в детской Морозовской больнице после заражения коронавирусом. В медицинском учреждении оно провел четыре дня. Врачи спасти его не смогли.