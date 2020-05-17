Тест на антитела в Москве сможет сдать любой желающий

Любой житель Москвы сможет в ближайшие 2-3 недели сможет бесплатно провериться на иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В передаче «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1» он рассказал, что сейчас людям приходит приглашение по СМС или электронной почте на сдачу теста. Раз в три дня происходит случайная выборка, и 70 тысяч человек могут провериться на наличие антител к коронавирусу.

Собянин заверил, что через 2-3 недели, когда объем тестирования значительно вырастет, анализ сможет сдать любой житель города и приглашение для этого не понадобится.

«После того, как мы выйдем на большие мощности, мы сделаем так, чтобы любой желающий мог записаться и получить тестирование. Но это перспектива 2-3 недель. Мы над этим работаем, может даже раньше это сделаем», — сказал он.

Мэр подчеркнул, что сейчас ведется кардинальная смена масштабов тестирования.