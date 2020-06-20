Тест на антитела к коронавирусу предложили сдавать во время диспансеризации

«В сложившейся ситуации в программу диспансеризации было бы логично включить тестирование на наличие антител к коронавирусу — этот вопрос стоит поднять при обсуждении бюджета на 2021 год», — сказал Круглый.

Причем нужно проводить тест, который покажет, переболел человек или нет, а от показателей COVID-19 «в моменте» потом стоит отказаться, уверен сенатор.

По словам Круглого, массовое тестирование во время диспансеризации позволить понять, насколько у большой группы населения стойкий иммунитет. Если антител много, то и прививаться от коронавируса таким людям нет смысла.

Тесты на иммунитет к COVID-19 сейчас активно проводят в российских регионах. По предварительным результатам, антитела нашли у каждого пятого жителя Москвы и Подмосковья.