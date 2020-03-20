Tesla сообщила об остановке производства на двух заводах в США

С 23 марта временно приостанавливается производство на заводах в Фримонте и Нью-Йорке. Сообщается, что компания принимала все необходимых меры предосторожности, но продолжающееся производство создало проблемы для сотрудников, их семей и поставщиков.

Завод, занимающийся литий-ионными аккумуляторами для автомобилей, в Неваде продолжает свою работу.