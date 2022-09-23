Терапевт Звонков: заложенность носа не всегда нуждается в лечении | 360°

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Терапевт Звонков: заложенность носа не всегда нуждается в лечении

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Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Ura.ru заявил, что заложенность носа не всегда требует лечения. Это явление может быть связано с вазомоторным ринитом.

«Заложенность говорит о том, что носу не нравится то, что в него попадает, а если ему что-то не нравится, он все закрывает, отекает и старается не допустить. У нас в организме все устроено по принципу, так называемых, положительных и отрицательных обратных связей, и существуют методы рефлексов. Если вы будете постоянно свой нос подвергать перегреву и переохлаждению, то в конце концов регуляция разладится, он будет очень бурно реагировать на перегрев и переохлаждение. И вы будете постоянно ходить сопливый. Называется это вазомоторный ринит <…>», — сказал медик.

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Он добавил, что единственный способ избавиться от заложенности — прыскать в нос капли. При этом врач предупредил, что капли работают по принципу «наркотика», на которые можно легко подсесть, написали «Дни.ру».

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Терапевт предупредил, что заложенность носа также может вызвать пыль или бытовая химия.

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