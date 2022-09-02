Здоровье 02 сентября 2022, 13:04 Поделиться Telegram

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Viber Терапевт Звонков рассказал, на какие болезни может указывать цвет кожи

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Цвет кожи может свидетельствовать о некоторых болезнях. Что должно стать поводом насторожиться, Ura.ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Например, бледность кожи, отсутствие розового оттенка говорит о низком давлении, это может быть также анемия, то есть пониженное содержание гемоглобина в крови.

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"Синюшность или такой сине-фиолетовый оттенок часто говорит о венозном переполнении, о застоях. Это тоже характерно при нарушении кровообращения. Желтизна, желто-зеленый оттенок — это не всегда может быть печень. Она может быть связана и с повышенным разрушением эритроцитов в крови. Это может быть аутоиммунный процесс, токсический в связи употреблением каких-то биологических или химических ядов. А лимонно-желтый оттенок — это классическая желтуха, гепатит», - отметил врач.

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Наиболее опасен пурпурный окрас кожи, когда по ней начинают идти "леопардовые" пятна.

"Например, тромбоцитопеническая пурпура — там вообще леопардовый окрас. Это когда низкое количество тромбоцитов в организме и появляется много синяков. И вся кожа в пятнах от синих до оранжевых. В кожу идет кровоизлияние, по срокам давности цвета меняются, что-то постепенно выцветает. Кстати говоря, синяки возникают везде, не только на коже, они могут быть и на внутренних органах, в мозгу, где угодно. И это довольно опасные состояния", - рассказал Звонков.

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