Терапевт Звонков объяснил, опасно ли мужчинам носить телефон в кармане брюк

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что телефон, находящийся в кармане брюк, не сможет навредить репродуктивной функции мужчины. Однако лучше всего его класть в сумку, либо в верхнюю одежду. Об этом он сообщил сайту РИАМО.

«Частота, на которой работает телефон, относится к категории микроволнового излучения. Она может быть использована для, скажем так, приготовления пищи, если б только была более мощной, как в микроволновке. Там мощность почти до киловатта доходит. А у телефона — милливатты», — сказал Звонков.

По его словам, излучение от телефона не может оказать на ДНК клеток сильно повреждающее воздействие.

«Поэтому, если вы хотите кому-то сделать гадость, положите ему телефон в трусы. А то, что вы в заднем или переднем кармане брюк носите, ничего страшного. Интенсивность излучения перестает быть достаточной (для вредного воздействия — ред.) на расстоянии 5 см от телефона», — резюмировал терапевт.